Veglie nel mirino della fortuna, realizzato un “5” da 25mila euro

Il SuperEnalotto continua a regalare emozioni e, questa volta, la fortuna ha baciato la Puglia. Nell’estrazione di giovedì 23 gennaio, come riporta Agipronews, ben due fortunati giocatori hanno centrato un ambitissimo “5”, aggiudicandosi ciascuno una vincita di 25.023,29 euro.

Molfetta, in provincia di Bari, esulta: il primo “5” è stato centrato presso la tabaccheria Gadaleta Nicola, in via Victor Hugo, 3 e nel Salento, Veglie non è da meno: il secondo “5” è stato venduto al tabacchi La Madonnina in Piazza Madonna di Lourdes, 6.

Nonostante l’assenza del tanto agognato “6”, che manca dal 15 ottobre 2024 quando fu centrato a Riva del Garda, il gioco continua ad appassionare gli italiani. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 24 gennaio, ha raggiunto la cifra record di 63,2 milioni di euro.