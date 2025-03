Salento fortunato con il SuperEnalotto, a Campi Salentina centrato un ‘5’ da 30mila euro 

Il Salento si conferma terra di fortuna per gli amanti del SuperEnalotto.

Nell’ultima estrazione, infatti, a Campi Salentina è stato centrato un ‘5’ da 30.112,16.

La giocata vincente è stata registrata nella Rivendita Tabacchi n° 3 in viale Nino Di Palma 19.

Nonostante le vincite significative, il “6” continua a mancare. L’ultimo jackpot da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Per la prossima estrazione, prevista per giovedì 6 marzo, il jackpot ha raggiunto la cifra di 81,8 milioni di euro.

Il SuperEnalotto è uno dei giochi a premi più popolari in Italia. Per partecipare, è necessario scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90. Le estrazioni avvengono tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. È possibile giocare in ricevitoria, online o tramite app mobile.