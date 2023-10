A San Cesario, attivo il Centro AntiFumo della Asl di Lecce

È attivo, nel Servizio Dipendenze di San Cesario di Lecce, in via San Nicola, il nuovo Centro AntiFumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche rivolto a coloro che vogliono smettere di fumare.

Il centro prevede percorsi specialistici differenziati per la cura del disturbo da uso di tabacco.

Il percorso di cura prevede i seguenti interventi: visita medica ed esami strumentali (misurazione del monossido di carbonio espirato, spirometria); colloquio psicologico di accettazione; disintossicazione tabagica attraverso un trattamento integrato e un monitoraggio clinico medico – psicologico (colloqui psicologici motivazionali individuali, psicoterapia individuale, psicoterapia di gruppo e farmacoterapia di supporto).

L’accesso al servizio è gratuito e non è necessaria la prescrizione del Medico di Medicina Generale. Si può telefonare al numero 0832.226300/02, indicando nome e recapito telefonico al quale essere ricontattati, in questi giorni e orari: Lunedì: 8:30-13:00, Martedì: 8:30-13:00, 14:30-17:00, Mercoledì: 8:30-13:00, Giovedì: 8:30-13:00, 14:30-17:00, Venerdì: 8:30-13:00

Presso l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce è attivo un altro Centro Antifumo, che fa riferimento al Distretto Socio sanitario di Nardò. Si trova presso il Poliambulatorio di Copertino (ex Inam) in Via Vittorio Emanuele, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.30.

Si accede liberamente senza prescrizione del medico prenotando l’appuntamento al numero 0832/936504, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì.