Al Centro di Chirurgia dell’Obesità del “Fazzi” il più alto riconoscimento da parte della Sicob

Il Centro per la Chirurgia dell’obesità operativo nel Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, composto da team multidisciplinare e dedito alla Chirurgia bariatrica (più frequentemente definita “dell’obesità” o “metabolica”), ha ricevuto il più alto riconoscimento da parte della Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche) ovvero quello di Centro di Eccellenza che viene conferito esclusivamente alle strutture che garantiscono i migliori standard di cura dell’obesità sul territorio nazionale.

Il centro fa riferimento al Reparto di Chirurgia generale, il cui primario è il Dott Marcello Spampinato; i responsabili del Centro sono il Dott. Stefano Garritano e il Dott. Federico Perrone.

Questa chirurgia è riservata a pazienti opportunamente informati e motivati dopo il fallimento di programmi integrati di trattamenti non chirurgici (dieta, esercizio fisico, terapie comportamentali); pazienti con Indice di Massa Corporea (IMC) superiore a 40; pazienti con Indice di Massa Corporea (IMC) compreso tra 35 e 40 che hanno comorbidità ad alto rischio o problemi fisici che interferiscono con una normale qualità della vita (ipertensione, diabete, malattia delle apnee notturne respiratorie, dislipidemia, grave deficit di mobilità); pazienti capaci di partecipare ai programmi di trattamento e di follow-up a lungo termine.

Il team multidisciplinare è costituito da specialisti appartenenti a varie discipline, che hanno il ruolo di inquadrare in modo completo i pazienti, in modo da poter offrire loro il miglior trattamento possibile.

Ad oggi costituiscono il team multidisciplinare: il dott. Marcello Spampinato, la dott.ssa Francesca Basurto, il dott. Stefano Garritano e il dott. Federico Perrone dell’U.O. di Chirurgia Generale. Il dott. Piero Caroli, il dott. Stefano Scardia, la dott.ssa Novella Pranzo (dietista) e il dott. Flavio Vernotico (dietista) dell’U.O. di Nutrizione Clinica; il dott. Roberto Negro e il dott. Eupremio Luigi Greco dell’U.O. di Endocrinologia; il dott. Serafino De Giorgi, la dott.ssa Caterina Salerno e la dott.ssa Annalisa Bello dell’U.O. di Psichiatria; il dott. Salvatore Talamo e la dott.ssa Elena Frezzotti dell’U.O. di Pneumologia; il dott. Antonio Palumbo e la dott.ssa Francesca Marra dell’U.O. di Otorinolaringoiatria

L’accesso al percorso multidisciplinare prevede una visita preliminare con il chirurgo bariatrico che può essere prenotata, previa prescrizione del medico di Medicina Generale o di uno specialista, inviando l’impegnativa per “visita di chirurgia bariatrica” all’indirizzo mail: [email protected]

Al paziente verrà comunicato al numero di telefono indicato nella mail l’appuntamento della prima visita.

Nel caso in cui il MMG/PLS o il paziente avverta la necessità di una visita preventiva nutrizionale per stabilire il tipo di presa in carico dell’obesità (conservativa o bariatrica) può rivolgersi direttamente all’ambulatorio specialistico di Malattie Metaboliche presso la U.O. Nutrizione Clinica (inviare impegnativa per Prima visita dietologica con numero telefonico a [email protected])

“Lavoriamo da anni alla crescita di un Centro, quello per la Chirurgia dell’obesità, che ci porta oggi a poter essere struttura di riferimento oltre i confini regionali, per contribuire a ridurre la mobilità passiva e a trattare qui, in sicurezza e con un team di specialisti, una patologia ora risolvibile. La chirurgia bariatrica rappresenta un’opzione terapeutica fondamentale per il trattamento dell’obesità severa, naturalmente in pazienti selezionati in base a rigidi parametri clinici. Il suo ruolo non si riduce nella perdita di peso ma si estende al rischio di complicanze ortopediche, cardiovascolari ed endocrinologiche e al miglioramento della qualità della vita” ha dichiarato Marcello Spampinato.