Centro sportivo per l’Us Lecce, il Sindaco: ‘Nessun progetto ancora presentato agli uffici’

‘Al momento nessuna progettazione è stata ufficialmente presentata all’esame degli uffici, né è stato espresso alcun diniego. Realizzare in città il centro sportivo dell’Us Lecce è un obiettivo che l’Amministrazione Comunale condivide con la società, nei limiti del rispetto della disciplina urbanistica vigente’.

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini scende in campo in merito a quello che è un tema che sta appassionando la città e soprattutto i tifosi: la necessità che la società presieduta da Saverio Sticchi Damiani possa avere un centro sportivo tutto suo in cui far crescere e sviluppare il proprio progetto e la propria idea di sostenibilità. Una casa per tutte le formazioni del Lecce, dalla prima squadra alla primavera, passando per la batteria di tutte le giovanili.

Milanello, Pinetina, Continassa, Trigoria, Soccavo, Formello, Viola Park…tutte le grandi squadre hanno il loro quartier generale e sarebbe ora che anche il Lecce potesse contare del suo. Solo così si possono effettuare programmazioni a lungo raggio per fare sbocciare talenti e fare cassa. E raccogliere punti e risultati.

Ma queste valutazioni cadono anche in un momento particolare, quello della campagna elettorale per le amministrative della prossima primavera. Ed è chiaro che da Palazzo Carafa non vogliono farsi trovare in seconda linea su un tema che appassiona la città, per l’importanza che hanno i colori giallorossi.

‘L’amministrazione comunale – concludono dal Municipio – comunica che sono in corso interlocuzioni preliminari con la società per l’individuazione e la successiva valutazione di possibili siti dove realizzare l’opera, compresi terreni di proprietà comunale situati nelle vicinanze dello Stadio’.