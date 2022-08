Cerchi lavoro? Ecco 369 opportunità presentate dai Centri per l’Impiego della provincia di Lecce

Nella settimana che va dal 29 agosto al 5 settembre sono 369 le figure professionali ricercate dai Centri per l’Impiego della provincia di Lecce. La fa da padrone il settore delle telecominicazioni per quasi un terzo delle richieste (sono pronte 122 assunzioni, infatti).

Il 16esimo report settimanale delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia testimonia, ovviamente, anche il calo delle disponibilità lavorative nel settore turistico, in cui la stagionalità è un malessere difficile da estirpare. Si riducono addirittura di due terzi i posti disponibili nell’impresa dell’ospitalità salentina scendendo in una settimana da 91 a 38: è soprattutto nel Capo di Leuca (in particolare a Ugento) che si continua a cercare. Alle soglie di settembre, mancano negli organici aziendali del comparto ancora 29 figure.

Sul portale lavoroperte.regione.puglia.it è possibile consultare altri 104 annunci di lavoro: 19 le posizioni aperte nel settore amministrativo; 4 i profili ricercati nel campo pedagogico; 2 in quello informatico. Nella sanità privata ci sono 13 posti da occupare. Sono, ancora, 6 i professionisti ambientali ricercati, uno nel settore bellezza. In agricoltura, poi, sono disponibili 33 posti, 17 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, 19 nel commercio, 29 in edilizia, 17 nel metalmeccanico, 18 presso aziende di pulizie, 13 nell’industria del legno, 15 nel settore trasporti e riparazione autoveicoli.

Come candidarsi

Ci si può candidare alle offerte in tre modi: tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci sul sito; oppure direttamente nei Centri per l’Impiego, dove si può ricevere supporto nella compilazione dei moduli, servizi di orientamento e informazioni anche relative ad altre possibilità di impiego.

Orario Apertura sportelli Centri per l’Impiego salentini

Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro.

Info e contatti

www.arpal.regione.puglia.it