Il centro Procreazione medicalmente assistita del “Fazzi” ottiene la certificazione di conformità

Il Centro Procreazione medicalmente assistita del “Vito Fazzi” di Lecce, diretto da Giovanni Luigi Mele, ha ottenuto la certificazione di conformità ai requisiti previsti nei D.Lgs. 191/2007 e 16/2010 da parte del team congiunto Centro nazionale trapianti e Centro Regionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Grazie a questa certificazione, il Centro è stato inserito nel Compendio Europeo degli Istituti dei Tessuti: una rete di strutture di eccellenza, dislocate in tutta Europa, che raccolgono, trattano e conservano cellule e tessuti.

Il certificato attesta che il Centro svolge tutte le sue attività nel pieno rispetto della qualità e sicurezza.

Il prestigioso traguardo apre nuove opportunità per implementare altre prestazioni, come la procreazione eterologa e la movimentazione di gameti ed embrioni a livello internazionale, che si aggiungeranno alle prestazioni già erogate quali le tecniche di I° e II° livello, la crioconservazione dei gameti maschili, femminili e degli embrioni, la biopsia testicolare (TESE), la preservazione della fertilità in pazienti oncologici e non oncologici, il social freezing.

Dal trasferimento della U.O.s.V.D. di Fisiopatologia della Riproduzione e Centro PMA nel P.O. “Vito Fazzi”, avvenuto nel gennaio 2023, nel Centro sono state prese in carico 406 nuove coppie; dalle 64 procedure di I° livello sono nati 5 bimbi e 2 pazienti sono in stato di gravidanza; dalle 178 procedure di II° livello ci sono 20 donne in dolce attesa; sono state eseguite 59 preservazioni della fertilità, 2 biopsie testicolari (TESE) e 400 valutazioni del liquido seminale.

Le informazioni sulle modalità di accesso al Centro PMA, i contatti, le prestazioni e tecniche eseguite, sono consultabili sulla pagina del portale istituzionale ASL Lecce: