Cgil Lecce festeggia 80 anni con Landini, dal passato operaio al futuro digitale

La Cgil di Lecce Lecce celebra il suo ottantesimo compleanno. Un traguardo importante che testimonia la sua costante presenza nel panorama sociale e politico del territorio leccese e pugliese.

Una storia di lotte e conquiste. Nata nel 1944, subito dopo la Liberazione, la Cgil Lecce è stata protagonista di innumerevoli battaglie per i diritti dei lavoratori, dalla lotta per la terra alle vertenze nel settore del tabacco e dell’industria calzaturiera. Un percorso segnato da momenti di grande impegno civile, ma anche da repressioni e persecuzioni.

Dalla terra ai robot

“Oggi, dopo 80 anni, la Cgil Lecce è più viva che mai”, afferma Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil Lecce. “Dalle lotte contadine siamo arrivati ad affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale, dimostrando la nostra capacità di adattarci ai cambiamenti e di rappresentare le nuove generazioni di lavoratori”.

Un futuro da costruire insieme

Per celebrare questo importante anniversario, la Cgil Lecce ha organizzato una giornata ricca di eventi, con la partecipazione del segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini. Al mattino, Landini incontrerà gli studenti di due scuole superiori del Salento, per discutere con loro dei temi del lavoro giovanile e delle prospettive future. Nel pomeriggio, al Teatro Paisiello, si è tenuto uno spettacolo teatrale dedicato alla storia della Cgil Lecce, seguito da un dibattito con Landini.

I giovani al centro del dibattito

“Il futuro del lavoro è nelle mani dei giovani” sottolineano dalla Cgil. “Dobbiamo investire nella loro formazione e creare le condizioni per garantire a tutti un lavoro dignitoso e sicuro”.

Un patrimonio da tutelare

La Cgil Lecce vuole essere un patrimonio per il territorio. La sua storia è una testimonianza della capacità della società civile di organizzarsi e di lottare per i propri diritti. In un momento storico caratterizzato da grandi cambiamenti, la Cgil Lecce si conferma come un punto di riferimento fondamentale per i lavoratori e per la comunità.