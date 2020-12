Capodanno con l’ombrello, ma solo al Nord. Il maltempo concede una tregua al Sud

Fine dicembre movimentato, almeno dal punto di vista meteorologico visto che le restrizioni imposte per evitare che la curva dei contagi torni a salire hanno un po’ spento le feste. Dopo aver “disturbato” il Natale, facendo crollare l’asticella della colonnina di mercurio e imbiancando molte città, il maltempo prova anche a “rovinare” il Capodanno. Gli esperti sono concordi: sarà un countdown “bagnato”, anche se trascorso in casa. E non sarà nemmeno una piccola parentesi Come si legge su ilMeteo.it «è come se si fosse aperta una sorta di “autostrada” che permette alle correnti fredde e perturbate di muoversi velocemente e senza ostacoli dal Polo Nord fino al nostro Paese».

Che significa? Che piogge e temporali dureranno per diversi giorni, anche consecutivi. «Quello che stupisce maggiormente, rispetto a ciò che statisticamente accade in questo periodo dell’anno, sono i giorni “consecutivi” di maltempo attesi, con tante precipitazioni previste proprio in una fase (quella di inizio gennaio) solitamente piuttosto “secca”» si legge.

C’è un’altra stranezza. Il maltempo interesserà soprattutto il Nord, e non il Centro-sud come di solito accade sempre guardando i precedenti. Comunque sia, dalla Notte di San Silvestro si alterneranno sull’Italia diverse perturbazioni che renderanno il tempo instabile. Bisognerà attendere l’Epifania per capire se cambierà qualcosa.