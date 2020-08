“Che tempo farà a Ferragosto?” Sole, caldo e afa protagonisti della settimana clou dell’estate

Una e soltanto una è la domanda a tenere banco nei giorni che precedono il ferragosto: «che tempo farà?». Tutti quelli che hanno scelto questo periodo dell’estate per un viaggio o una vacanza e chi ha già organizzato una giornata al mare con gli amici per “festeggiare” in spiaggia il momento clou dell’estate – nel rispetto delle regole imposte per evitare la diffusione dei contagi – può stare tranquillo e contare sul bel tempo. Il meteo non rovinerà i programmi.

Previsioni alla mano, il 15 agosto splenderà il sole. Il dubbio, se di dubbio si tratta, riguarda semmai le temperature. Secondo i meteorologi, l’anticiclone africano – allontanato dal maltempo – abbraccerà ancora l’Italia regalando agli amanti del solleone “giornate da mare” e permettendo all’asticella della colonnina di mercurio di segnare valori di tanto superiori alla media del periodo. Insomma, farà caldo, sarà “asfissiante” per colpa dell’umidità che renderà la calura meno “sopportabile” ma la seconda ondata, secondo gli esperti, non sarà rovente e intensa come quella che l’ha preceduta. Tradotto le temperature non sfioreranno i 40 gradi, come accaduto nei primi giorni di agosto, ma resteranno su valori più accettabili.

Meglio della pioggia che, in questi giorni, ha messo per un attimo in pausa l’estate. Si è trattato di una breve parentesi di maltempo che ha “rinfrescato” l’aria dopo giorni di scirocco.

Un Ferragosto perfetto dal punto di vista meteorologico non è l’unica buona notizia. A quanto pare la rimonta dell’alta pressione durerà a lungo. L’anticiclone non solo riconquisterà il Belpaese, ma dominerà incontrastato almeno per una settimana.

C’è tempo per sapere che tempo farà a fine mese. Per ora buon Ferragosto a tutti.