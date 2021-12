Natale con l’ombrello, le previsioni per le feste

Le luci colorate, i regali sotto l’albero, i profumi che escono dalla cucina, il pranzo con i parenti…manca davvero poco a Natale, la festa più sentita e magica dell’anno. Pochi giorni ci separano dalla ricorrenza religiosa della nascita di Gesù, giorno in cui andranno in scena tutti quei riti grandi e piccoli in cui si può respirare l’aria di festa. Oltre al menù pensato da mamme e nonne un’altra domanda ricorre in questi giorni: che tempo farà? La risposta delude sia chi ha deciso di rimanere in famiglia sia chi ha già fatto le valigie dopo aver organizzato un viaggio in Italia. Le previsioni degli esperti, purtroppo, deluderanno le aspettative visto che sarà una festa all’insegna del maltempo.

L’alta pressione che per qualche giorno ha regalato “stabilità” sta per essere sostituita da correnti via via più umide che prenderanno il posto dell’anticiclone delle Azzorre. Secondo gli esperti, infatti, un vortice ciclonico rovinerà la vigilia di Natale, Natale e il giorno di Santo Stefano. Insomma, nei giorni clou sono attesi acquazzoni. «A conti fatti, salvo sorprese, ci attende una parentesi natalizia all’insegna delle piogge e temporali specie sul versante tirrenico» si legge sul sito ilMeteo.it.

Il caminetto acceso “consolerà” chi resterà in casa, in attesa dell’altra notte più lunga dell’anno, quella del 31 dicembre. Allora, ci chiederemo “Che tempo farà a Capodanno?”

Non mancheranno le sorprese. Secondo le tendenze sono attese nuove ondate di gelo. Il consiglio è quello di tirar fuori dall’armadio il cappotto pesante, sciarpe, guanti e cappelli e tutto ciò che può servire a proteggersi dal vento gelido.