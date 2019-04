Fuori gli ombrelli, torna il maltempo: sarà una settimana di temporali

Cambia tutto, in poche ore. L’alta pressione aveva regalato giornate di sole e temperature leggermente superiori alla media del periodo, ma il meteo ha deciso di mettere la primavera in pausa. E sarà anche lunga, secondo gli esperti. Un vortice di bassa pressione sta per conquistare il Paese regalando pioggia in quantità. Attenzione ai temporali, quindi. E per non farsi trovare impreparati meglio uscire senza dimenticare l’ombrello.

Nessuna regione sarà ‘salva’. Il maltempo, infatti, interesserà prima il nord, colpito da una vera e propria bomba meteorologica, poi il sud che dovrà fare i conti con l’instabilità soprattutto da venerdì. Dopo due fine settimana “da mare”, il prossimo sarà rovinato. Non va meglio neanche sul fronte temperature: meglio rispolverare gli abiti pesanti perché nei prossimi giorni l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a scendere, anche drasticamente dove non soffierà il vento di scirocco.

Che tempo farà a Pasqua?

Brutte notizie all’orizzonte anche per il lungo ponte di Pasqua. Secondo gli esperti, infatti, tutte le vacanze saranno condizionate dal maltempo. Di pioggia ne cadrà ancora tanta, ma quei giorni saranno ‘bizzarri’. Come si legge sul sito ilMeteo.it, infatti, «non sarà una sorpresa veder iniziare la giornata con uno splendido sole e poi, improvvisamente, attorno all’ora di pranzo, assistere ad un veloce peggioramento con piovaschi e temporali».