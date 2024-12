Targa, assicurazione e casco per i monopattini. La Polizia Locale di Nardò a disposizione per dubbi e informazioni

La nuova legge sulla sicurezza stradale, entrata in vigore il 14 dicembre scorso, è nata con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e garantire una convivenza responsabile tra tutti gli utenti della strada, dai pedoni ai conducenti di veicoli.

Le nuove norme mirano non solo a prevenire incidenti attraverso regole più severe e misure di controllo, ma anche a promuovere una cultura della sicurezza e del rispetto reciproco.

Nell’ambito della legge, particolare attenzione viene riservata ai monopattini elettrici, sempre più diffusi. In quanto mezzi di trasporto alternativo, i monopattini offrono una soluzione ecologica per gli spostamenti quotidiani, contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂ e il traffico nelle città. Proprio per questo motivo, le nuove disposizioni si prefiggono di migliorare la sicurezza della circolazione dei monopattini, nonché incentivarne un uso più corretto.

Le principali novità comprendono l’introduzione della targa e l’obbligo assicurativo e dell’utilizzo del casco.

In particolare, la targa consentirà di identificare facilmente il mezzo e il suo proprietario, scoraggiando comportamenti scorretti come parcheggi selvaggi, guida pericolosa o mancato rispetto delle norme stradali. Allo stesso tempo, l’assicurazione e il casco garantiranno una protezione essenziale per il conducente che si trovi alla guida di un mezzo così leggero e vulnerabile. Queste misure, che colmano un vuoto legislativo, mirano a promuovere un uso più consapevole e regolamentato di un mezzo di trasporto che ormai è diffuso da anni.

Chi ne è in possesso o ha intenzione di acquistarlo, può rivolgersi al Comando di Polizia Locale Nardò per fugare ogni dubbio sulla normativa e per avere tutte le informazioni utili che concernono un utilizzo corretto. I recapiti sono il numero di telefono 0833 838600 e l’indirizzo di posta elettronica [email protected].