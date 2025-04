La chirurgia toracica mini invasiva e robotica in crescita al Vito Fazzi di Lecce

Il Reparto di Chirurgia Toracica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce si occupa della diagnosi e dell’inquadramento terapeutico di tutte le patologie del torace: tumori del polmone, patologie benigne del polmone (pneumotorace, empiema pleurico), tumori e patologie benigne del mediastino e del timo, delle vie aeree, patologie della parete toracica e della pleura.

Presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica – diretta da Camillo Lopez – la gestione del paziente con patologia del torace, soprattutto oncologica, avviene con la costante applicazione dei percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA) dei tumori del polmone nell’ambito della multidisciplinarietà specialistica (LUNG UNIT).

Le procedure chirurgiche, sia maggiori che minori, vengono effettuate per oltre il 90% con la tecnica mininvasiva videoassistita (VATS): la UOC di Chirurgia Toracica è difatti tra i centri pionieri in Italia per l’utilizzo delle tecniche mininvasive. Dal 2012 sono stati eseguiti circa 1000 interventi di resezioni maggiori del polmone per tumore in VATS.

Dal 2024 è iniziato il percorso chirurgico con la tecnica RATS, ovvero interventi con l’utilizzo del Robot Da Vinci XI: sono stati eseguiti 32 interventi (6 lobectomie polmonari, 10 interventi di resezioni di neoplasie e neoformazioni benigne del mediastino, 16 interventi di resezioni atipiche di noduli del polmone maligni e benigni).

Nell’ambito organizzativo della Uoc di Chirurgia Toracica opera la Uso di Endoscopia Toracica tracheo-bronchiale, con esecuzione di tutti gli esami in videobroncoscopia flessibile, sia per pazienti interni che ambulatoriali esterni (biopsie bronchiali, BAL per esami citologici e batteriologici) e degli esami diagnostici e interventistici per la patologia tracheo-bronchiale, in particolare per la stadiazione del tumore polmonare con l’ausilio dell’ecoendoscopia tracheo-bronchiale (EBUS-TBNA). Dal 2023 sono state eseguite circa 200 procedure.

Scopo di questa programmazione chirurgica è divenire un polo di riferimento, in ambito regionale, nella chirurgia mininvasiva e nel ricorso alla tecnica robotica e videotoracoscopica.