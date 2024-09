La Asl di Lecce potenzia l’attività di chirurgia urologica, interventi anche all’ospedale di Copertino

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio di chirurgia urologica presso l’Ospedale di Copertino. A partire da oggi, mercoledì 25 settembre, i pazienti potranno usufruire di interventi chirurgici minori, riducendo notevolmente i tempi di attesa e garantendo un servizio più efficiente e capillare.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle liste d’attesa, volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’attivazione delle nuove sale operatorie a Copertino si basa su un modello hub-spoke, che prevede l’esecuzione degli interventi più complessi presso gli ospedali hub (come il Vito Fazzi di Lecce) e di quelli meno invasivi nei centri spoke (come Copertino).

L’offerta chirurgica a Copertino comprenderà un ampio spettro di interventi: idroceli, circoncisioni, frenulotomie, cisti dell’epididimo, orchiectomie, sostituzioni di stent doppio J in pazienti affetti da ostruzione retroperitoneali degli uretere da: patologie neoplastiche in corso di Cht, fibrosi retroperitoneali, stenosi iatrogene degli ureteri. Per questi pazienti è possibile eseguire l’intervento in regime di Day service, senza degenza notturna.

Nel 2023, i reparti di urologia dell’AslL Lecce hanno registrato numeri importanti: oltre 2.100 ricoveri, centinaia di interventi in day hospital e day service, e oltre 14.000 visite ambulatoriali. Questi dati confermano l’elevata richiesta di prestazioni urologiche e la necessità di potenziare i servizi offerti.

L’attivazione del nuovo servizio di chirurgia urologica a Copertino porterà numerosi vantaggi ai pazienti: riduzione delle liste d’attesa, maggiore vicinanza al proprio domicilio, possibilità di eseguire interventi in regime di day service e qualità delle cure garantita