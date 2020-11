Bambina positiva al covid, chiude ancora il IV Circolo di Lecce

Erano appena rientrati a scuola dopo una chiusura forzata per disinfestazione dei plessi a causa di un caso di coronavirus che già da oggi i piccoli alunni del IV Circolo ‘Sigismondo Castromediano’ di Lecce devono rimanere a casa. Un altro caso di positività al Covid-19, in forma asintomatica, è stato accertato nella scuola e così immediatamente è giunta la comunicazione della dirigente scolastica che ha disposto la chiusura del plesso della scuola dell’Infanzia di Via Romagna e la sospensione delle attività in presenza nel plesso di Via Bruno Cantobelli.

Il provvedimento nasce dal fatto che sono tanti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia avendo i fratellini nella dirimpettaia scuola elementare. Per prudenza, la dirigente scolastica Tiziana Faggiano ha chiuso entrambi gli edifici dando via alle procedure di sanificazione. Nel frangente le famiglie interessate direttamente dal caso sono in attesa in queste ore delle prescrizioni sul tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce.

Le attività della Scuola Primaria proseguono a partire da oggi con la didattica digitale integrata per i giorni di giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2020, salvo eventuali disposizioni della ASL.

Il plesso di scuola dell’infanzia di via Romagna resterà chiuso nei giorni 19 e 20 novembre e, salvo specifiche disposizioni della Asl, si dovrebbe rientrare lunedì 23 novembre. Le famiglie dei bambini indicati quali contatti diretti del caso positivo sono state segnalate al Dipartimento della Asl ai fini del tracciamento e della disposizione in quarantena per i soli bambini contatti stretti del caso.

Chiude per sanificazione l’Ascanio Grandi di Lecce

A causa della positività di una docente anche la scuola media Ascanio Grandi di Lecce è stata chiusa per dare l’avvio a tutte le procedure di sanificazione.