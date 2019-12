Una zona del cimitero per i mussulmani: la richiesta “ufficiale” per dare una degna sepoltura a tutti

Cristiani e mussulmani che risposano fianco a fianco, nello stesso Cimitero, ma in due aree distinte. Uniti davanti alla morte che deve essere ‘dignitosa’ per tutti, indipendentemente dalla religione professata in vita. È questo il “sogno” dell’Associazione nazionale mussulmani Italiani che ha protocollato una richiesta ufficiale al Comune per chiedere una zona dove i residenti leccesi di fede mussulmana possano riposare. Secondo il Corano i fedeli non possono essere sepolti nei cimiteri cristiani.

Nella missiva, indirizzata al Sindaco Carlo Salvemini e, per conoscenza, all’assessore Sergio Signore si ‘invita’ Palazzo Carafa a riflettere sul dovere di un’amministrazione di porre tutti nella posizione di poter avere le stesse opportunità. Già, quelle ‘opportunità’ che ora mancano. Basta dare uno sguardo ai numeri per capire che si tratta di una esigenza reale.

Il numero dei mussulmani in Italia, così come anche nel capoluogo barocco è alto: si parla di quasi due milioni di ‘stranieri’ residenti nel Belpaese e circa duemila cittadini di fede mussulmana che vivono a Lecce. Tante le famiglie che hanno messo radici in città, dove lavorano e hanno messo su famiglia. Di contro, mancano i cimiteri islamici, non bastano a dare a tutti una sepoltura. Senza contare che, rimpatriare i defunti, è insostenibile, economicamente che moralmente.

È necessario, quindi, che come i cristiani anche i musulmani abbiano un posto dove riposare, come prescrive la loro religione, avvolti da lenzuoli bianchi e con il volto rivolto verso La Mecca. Integrazione dovrebbe essere anche questo.

In Puglia, solo il cimitero di Gioia del Colle in provincia di Bari, sarebbe provvisto di una zona dedicata all’Islam.