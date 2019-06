“Cinema per bambini”, a Caprarica di Lecce arriva la rassegna dedicata ai più piccolini

A Caprarica di Lecce il cinema si fa a misura di bambino. A cominciare dal 24 giugno parte la rassegna cinematografica tutta dedicata ai più piccolini che sarà occasione di crescita e di riflessione su temi importanti. “Cinema per bambini” è l’evento del comune salentino in tre appuntamenti, tutti alle 20 ai Giardini A. Montinaro.

Ogni serata sarà riservata alla proiezione di un film che sarà anche l’occasione per incontri e letture di libri legati ai temi che faranno da protagonisti indiscussi della rassegna. Dalla migrazione all’ambiente, al bullismo, all’inclusione sociale, tutto ciò nell’ambito di un percorso post scuola che si tiene nei campi estivi nel comune di Caprarica e in quelli vicini per un progetto che coinvolge Oltre alla Coop. Dado Gira – gestore della Biblioteca di Cortile e di Campagna-, l’associazione A Piccoli Passi, l’associazione Terra Mia e l’associazione Equisalento che organizzano i campi estivi nel comune città dell’olio.

I temi, inoltre, saranno affrontati attraverso la sinergica collaborazione con Apulia Film Commission, che co-finanzia il progetto, Arci Lecce, che da due anni e mezzo è attivo con il programma Sprar di accoglienza dei rifugiati per famiglie e nuclei monoparentali, e gli studenti del Dams di Unisalento.

Il programma

Si parte il 24 giugno con “Vita di Pi’” di Ang Lee, nell’ambito dell’evento “Umanità in fermento – per la giornata mondiale del rifugiato”. Per il secondo appuntamento del 27 giugno, invece, sarà di scena “Il piccolo principe” di Mark Osborne, ispirato al celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry. Infine, a chiudere la rassegna, il 4 luglio, sarà “La Gabbianella e il Gatto” di Enzo D’Alò, tratto dal bestseller “Storia di una gabbianella e del gatto che gli insegnò a volare” di Luis Sepúlveda.

L’iniziativa è realizzata da Apulia Film Commission e finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia.