Quando andavamo tutti al cinema SantaLucia

Santa Lucia, come il nome del luogo in antichità, perché lì vicino sorgeva la struttura semipogea della storica chiesetta di Santa Lucia, oggi completamente abbandonata e dimenticata.

All’angolo tra via San Lazzaro e via Salvatore Grande c’era il cinema SantaLucia, poi multisala in epoca più recente. Per mezzo secolo è stato un riferimento culturale della città di Lecce.

Generazioni e generazioni che ricordano la struttura, migliaia di leccesi che per anni ci son passate davanti, che hanno visto film importanti della cinematografia del Novecento e che oggi sono attinti da una certa nostalgia.

Ma è tutto il quartiere che sta cambiando, i palazzi di una volta cedono il passo a costruzioni più moderne, la città cambia e si vede.

Adesso, proprio alla fine di via San Lazzaro, c’è attesa, ormai decennale, per vedere ultimati i lavori di piazza Tito Schipa, ex caserma Massa, dove i leccesi si aspettano novità importanti sul fronte estetico e architettonico, oltre che in termini di funzionalità urbana.

Il passato non si cancella e nel caso del vecchio cinema SantaLucia resta fisso il cartello della memoria, che indicherà per sempre quel punto esatto, come un luogo di culto. Ed è tutto ciò che è nostro, tutto ciò che sopravvive nel tempo.