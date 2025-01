Cinquanta anni di scoutismo a Novoli, una mostra fotografica e tante iniziative

“Una promessa lunga 50 anni” sarà il tema centrale del cartellone di eventi con cui si festeggeranno i primi 50 anni dello scoutismo a Novoli: previste una mostra fotografica, incontri e momenti di condivisione unitamente a tante iniziative che raduneranno la grande famiglia scout della Sezione Cngei Novoli.

Si parte il 4 gennaio, con una giornata tutta dedicata al ricordo di Stefano Costa, piccolo scout deceduto durante un campo invernale in Abruzzo nel 1995 e di cui si commemorerà il 30esimo anniversario: la celebrazione eucaristica sarà officiata da Don Giuseppe Spedicato nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, alla quale saranno presenti le autorità cittadine civili e militari, oltre a una delegazione del Comune di Monteferrante (luogo del tragico incidente), guidata dal sindaco Patrizia D’Ottavio. Al termine del rito, poi, sarà inaugurata una mostra fotografica all’interno dei locali di AD Architettura d’Interni (piazza Sant’Antonio) in cui sarà ripercorsa la storia del gruppo scout novolese e dei suoi protagonisti dal 1975 ai giorni nostri. La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 26 gennaio, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20 e, sabato e domenica, anche di mattina (dalle 10:30 alle 12:30). Altra data importante, poi, sarà il prossimo 13 gennaio, quando presso il Parco pubblico di via Sacco-Vanzetti, dalle ore 19, è prevista la piantumazione di un albero simbolico, donato dagli scout alla Comunità novolese, in ricordo del 50° anniversario della fondazione.

“È motivo di gioia e orgoglio per noi vivere questo traguardo – afferma Stefano Politi, presidente della Sezione Cngei Novoli. Vivere i 50 anni di questo movimento significa aver messo le radici nel tessuto sociale della Comunità di Novoli, essere cresciuti con tante generazioni di giovani attraverso gli insegnamenti e i valori dello scoutismo. Il 2025 – conclude – coincide con il 50esimo anniversario della fondazione del movimento scout a Novoli e il 30esimo anniversario della morte di Stefano Costa. Due momenti salienti che si sono incrociati e che oggi acquisiscono insieme un significato storico: rinnovare il gemellaggio e il legame tra le Comunità di Novoli e Monteferrante nel ricordo di Stefano e aprire un nuovo capitolo di storia”.