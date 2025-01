Cisl Scuola Lecce, Gerardo Maestoso riconfermato alla guida

Si è concluso nei giorni scorsi il VII Congresso Territoriale della Cisl Scuola di Lecce, che ha visto la riconferma di Gerardo Maestoso alla guida della segreteria generale provinciale. Un risultato che testimonia la fiducia dei delegati nel lavoro svolto in questi anni e la volontà di proseguire su un percorso di costante impegno per il miglioramento della scuola.

Insieme a Maestoso, sono stati confermati nella segreteria territoriale di Lecce Antonella Schirinzi e Andrea Iurlaro. Un team consolidato che si pone l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più inclusivo, partecipativo e promotrice di emancipazione sociale.

Una scuola come comunità educante

Durante i lavori congressuali, si è discusso a lungo dell’importanza di trasformare la scuola in una vera e propria comunità educante. Un luogo dove gli studenti possano crescere e svilupparsi a 360 gradi, attraverso un’offerta formativa di qualità e un clima di collaborazione tra docenti, famiglie e istituzioni.

I punti chiave del mandato

Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato, si segnalano:

Lotta alla dispersione scolastica: un impegno costante per garantire a tutti gli studenti pari opportunità e il diritto ad un percorso scolastico completo;

Innovazione didattica: la promozione di nuove metodologie e strumenti per rendere la scuola sempre più attraente e efficace;

Valorizzazione del personale scolastico: Il riconoscimento del ruolo fondamentale dei docenti e del personale ATA e la necessità di investire nella loro formazione e professionalizzazione;

Collaborazione con le istituzioni: un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali e regionali per affrontare le sfide della scuola in modo condiviso.

Le parole del segretario generale

“Sono onorato della fiducia accordatami dai delegati – ha dichiarato Gerardo Maestoso -. Insieme alla mia squadra, continueremo a lavorare con passione e determinazione per migliorare la scuola del nostro territorio. Vogliamo una scuola che sia al centro della vita della comunità, un luogo dove i nostri ragazzi possano costruire il loro futuro”.

Un futuro da costruire insieme

Il VII Congresso della Cisl Scuola di Lecce si è concluso con un forte messaggio di speranza e ottimismo. La scuola è una risorsa fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e, grazie all’impegno di tutti, può diventare un luogo sempre più inclusivo, equo e di qualità.