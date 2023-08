Conferita la Cittadinanza Onoraria di Gallipoli a Don Piero Nestola

Il riconoscimento in occasione del suo giubileo per il 25° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale.

Si è tenuto nella giornata di ieri, a Gallipoli, presso l’aula “Bonaventura Mazzarella” della Palazzina Municipale del centro storico, il Consiglio Comunale in cui è stata conferita la cittadinanza onoraria a don Piero Nestola, parroco dal 2009 della Parrocchia “San Gabriele dell’Addolorata” di Gallipoli, in occasione del suo giubileo per il 25° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale.

Don Piero Nestola, nato a Copertino, il 2 settembre 1970, è stato ordinato Sacerdote il 24 settembre 1998. Ancora oggi costituisce l’ultimo dei Sacerdoti della Diocesi di Nardò-Gallipoli che ha ricevuto il Sacramento dell’Ordine Sacro presso la Concattedrale di Sant’Agata. Nel corso dei quattordici anni vissuti a servizio del quartiere della comunità parrocchiale gallipolina – ossia più della metà dell’intero suo ministero sacerdotale attuale – e di quanti si sono relazionati con lui, don Piero si è sempre fatto apprezzare per le sue doti umane e spirituali, che costituiscono indubbiamente il fulcro del suo ministero.

“Oggi è stata conferita la cittadinanza onoraria a Don Piero perché ha rappresentato e tuttora rappresenta un valore per la città – ha commentato il sindaco Stefano Minerva. Tutto il Consiglio si è espresso a favore della cittadinanza riconoscendone l’importanza e quanto questo sia un atto di profonda stima e riconoscenza nei confronti di chi fa del bene. Le stesse parole odierne di Don Piero hanno dimostrato quanto sia importante l’amore universale, anche quello nei confronti di Gallipoli, che passa attraverso le parole di ognuno di noi. Con la cittadinanza si restituisce, in qualche modo e in piccola parte, il saper fare comunità, il crescere insieme, il migliorarsi gli uni con gli altri, atti messi in pratica da Don Piero che da oggi possiamo ritenere un cittadino di Gallipoli”.