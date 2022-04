Condizionatori dual split: ecco i modelli più richiesti online

I condizionatori si confermano tra gli elettrodomestici attualmente più venduti sul web, un trend determinato dai grandi vantaggi che i canali online offrono ai consumatori.

Una delle tipologie di condizionatore più ricercata sui portali e-commerce è senza dubbio quella dual split, che si caratterizza per essere costituita da un’unica unità esterna che serve due dispositivi collocati in ambienti della casa differenti.

Naturalmente, in fase di ricerca sul web sarà importante fare riferimento a siti specializzati nella vendita online di impianti di climatizzazione. Ne costituisce un esempio Climamarket, che mette a disposizione un’ampia varietà di condizionatori dual split a prezzi convenienti, selezionati esclusivamente tra le proposte dei migliori marchi del settore.

Condizionatori dual split: le caratteristiche da valutare in fase di scelta

Di sicuro, in un’ottica green e di risparmio energetico, uno dei primi parametri da visualizzare in un condizionatore dual split è rappresentato dalla classe energetica, che se di classe A o superiore risulta certamente la migliore scelta.

Di certo, una delle caratteristiche più ricercate è quella relativa all’inverter che modula la potenza del motore perché possa supportare i due elementi anche in contemporanea, ma risparmiando al contempo energia quando il fabbisogno è minore. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, infatti, le prestazioni restano valide con un regime minimo.

I climatizzatori dual split che si usano anche in inverno presentano tecnologie a pompa di calore, ovvero sfruttano l’aria esterna riscaldandola e diffondendola nell’ambiente. Determinante sarà anche la potenza in BTU, che solitamente è pari a 9 mila per ambienti di non più di 30 mq, mentre può raggiungere anche il doppio se si superano i 40.

A livello visivo, infine, all’unità esterna si abbinano elementi interni classici a parete con le tipiche alette, oppure da incassare in un contro soffitto ma anche da posizionare sul soffitto stesso per un’areazione dall’alto.

Gli optional più apprezzati nei condizionatori dual split

I migliori condizionatori dual split hanno spesso filtri di ultima generazione che trattengono polvere e pollini, limitando le problematiche legate a eventuali allergie e consentendo così di respirare sempre aria salubre e pulita.

Di solito si rimuovono facilmente al fine di garantire una pulizia costante. In alcuni modelli vi sono addirittura filtri antimuffa, che rilasciano vitamina C e aromi da inserire preventivamente nel dispositivo.

Tra le modalità più spesso incluse, vi è quella Smart, che rileva in automatico la temperatura ambientale per modulare quella in uscita; la Dry, che funge da deumidificatore; la Sleep, che rende ancor più silenziosi i dispositivi interni al fine di garantire un sereno riposo notturno; la Super Cooling, che raggiunge le temperature più fresche in tempi brevi; la Turbo, che aumenta la potenza dei ventilatori; e infine la Eco, che invece la riduce al minimo indispensabile.

Molti condizionatori dual split, inoltre, sono completi di Timer che consente all’utente di programmare l’accensione e lo spegnimento nelle 24 ore senza dover intervenire ogni volta, ottimizzando i consumi.

Nell’ambito di un uso più smart, poi, oltre a display a parete e telecomandi, sono spesso previste app per smartphone che, attraverso software che entrano in sinergia con la domotica e connessioni wi-fi, consentono di dare input a distanza.

Molto apprezzata, nei modelli più evoluti, è anche la funzionalità di Riavvio automatico nel caso in cui si verifichi un’interruzione momentanea della corrente elettrica: il motore ripartirà in modo autonomo non appena questa sia di nuovo disponibile. Infine, sono talvolta previste anche autodiagnosi che verificano il corretto funzionamento del dispositivo e comunicano all’utente eventuali guasti o malfunzionamenti.