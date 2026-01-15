Focara di Novoli, in treno alla Festa con i collegamenti straordinari delle Ferrovie Sud Est

La Focara di Novoli è uno degli eventi più attesi del folklore salentino: un rito dove fede, tradizione e il calore del fuoco si incontrano sotto il cielo di gennaio. Per l’edizione 2026, raggiungere il monumentale falò in onore di Sant’Antonio Abate sarà ancora più semplice e sostenibile.

Grazie alla collaborazione con Ferrovie del Sud Est, sono stati predisposti collegamenti speciali per permettere a migliaia di visitatori di godersi lo spettacolo senza lo stress del traffico e del parcheggio.

Per far fronte alla grande affluenza prevista per la Festa di Sant’Antonio Abate, Ferrovie del Sud Est ha potenziato l’offerta ordinaria sulla tratta Lecce – Novoli.

Saranno ben 14 i treni straordinari messi a disposizione, garantendo una copertura capillare dal primo pomeriggio fino a oltre la mezzanotte. Questa iniziativa mette in campo oltre 4.000 posti aggiuntivi, permettendo a turisti e residenti di spostarsi in totale sicurezza e comodità.