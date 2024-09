Collemeto, l’ombra dell’antenna 5G e le preoccupazioni dei residenti

La comunità di Collemeto è in fermento. Al centro del dibattito, l’installazione di un’ antenna 5G in via San Giuseppe da Copertino. Un’opera che, sebbene prometta di migliorare la copertura di rete, desta non poche preoccupazioni tra i residenti, soprattutto tra coloro che hanno le abitazioni a pochi metri del ripetitore. Per non parlare poi del fatto che l’Istituto Comprensivo, frequentato dai bambini delle scuole materna, elementare e media) sia ubicato ad una distanza che non rassicura le famiglie. I cittadini si lamentano anche del silenzio dell’ Amministrazione: un’interlocuzione non ci sarebbe mai stata, né in fase di valutazione del progetto né adesso che i cittadini si lamentano.

Timori per la salute e l’ambiente

I cittadini di Collemeto esprimono forti dubbi sugli effetti delle radiazioni elettromagnetiche emesse dalle antenne 5G sulla salute. Nonostante gli studi scientifici non abbiano ancora fornito certezze assolute, la vicinanza dell’antenna a scuole e abitazioni alimenta i timori riguardo a possibili rischi per la salute, soprattutto a lungo termine.

Il silenzio dell’Amministrazione e la richiesta di trasparenza

A fronte di queste preoccupazioni, i residenti lamentano la mancanza di un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale. Le richieste di informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche dell’antenna e sugli studi di impatto ambientale sarebbero rimaste inascoltate. I cittadini chiedono maggiore trasparenza e la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro territorio.

Le alternative proposte

Il Comitato No Antenna 5G di Collemeto ha proposto soluzioni alternative, suggerendo siti meno impattanti per l’installazione dell’antenna e sollecitando l’Amministrazione a valutare tecnologie meno invasive.

Le prossime mosse

Il Comitato ha annunciato una serie di iniziative per far sentire la propria voce, tra cui manifestazioni pacifiche, incontri con le istituzioni dopo la già realizzata raccolta di firme. Dal Comitato non si sbottonano, ma l’impressione è che altre iniziative più rumorose potrebbero essere messe in campo in caso di mancata interlocuzione con l’amministrazione comunale di Galatina.

In attesa di sviluppi, la comunità di Collemeto continua a mobilitarsi, chiedendo all’Amministrazione comunale di ascoltare le loro preoccupazioni e di trovare una soluzione che tuteli sia il diritto allo sviluppo tecnologico sia il diritto alla salute e al benessere dei cittadini.