Materia e creatività: le collezioni Ceramiche Refin trasformano gli spazi con innovazione e raffinatezza

Da oltre sessant’anni, Ceramiche Refin si distingue nel panorama internazionale del grès porcellanato grazie a un perfetto equilibrio fra tradizione manifatturiera, innovazione tecnologica e ricerca estetica.

Fondata nel 1962 e parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, sviluppando superfici che interpretano il design contemporaneo con eleganza e funzionalità. Ogni collezione nasce da una visione progettuale raffinata, che unisce creatività e sperimentazione per offrire soluzioni d’avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze dell’architettura e dei progettisti moderni.

Attraverso un’attenta selezione di texture, cromie e finiture, Ceramiche Refin ridefinisce l’uso della materia, dando vita a collezioni che spaziano dalle superfici per contesti indoor alle piastrelle da esterno, garantendo continuità estetica e massime prestazioni tecniche. L’ispirazione arriva dalla natura e dai materiali più iconici dell’architettura, come legno, marmo e pietra, rielaborati in chiave contemporanea per valorizzare ogni ambiente con uno stile inconfondibile.

Entrando nei dettagli della proposta, fra le opzioni più affascinanti spicca UPSIDE, linea audace e sperimentale. Caratterizzata da tonalità accese e vibranti, gioca con la grafica e la tridimensionalità, trasformando una semplice superficie in un elemento decorativo di forte impatto visivo. Ispirata alla linea BESIDE, concepita nel 2011 da Massimiliano Adami, esalta il motivo geometrico delle piastrelle, donando agli spazi un dinamismo unico.

Il fascino della pietra cesellata, invece, trova la sua massima espressione in BEAT. Le superfici, contraddistinte da tracce naturali e passaggi cromatici sfumati, creano un raffinato equilibrio tra matericità e armonia visiva. Grazie alla varietà di formati e finiture, questa linea si adatta perfettamente sia a contesti residenziali che commerciali, garantendo resistenza e versatilità.

Con EIK, il fascino del legno nordico si traduce in superfici dal carattere moderno ed elegante. Le venature delicate e la trama uniforme, priva di nodi e imperfezioni marcate, conferiscono un senso di naturalezza e calore, mentre la gamma cromatica, studiata per adattarsi a ogni contesto, offre soluzioni che spaziano dai toni chiari e luminosi a quelli più profondi e intensi.

Chi predilige la sofisticatezza senza tempo dei materiali lapidei troverà in ETHEREA la sintesi perfetta tra leggerezza e profondità materica. Le superfici si distinguono per dettagli delicati e sfumature morbide, capaci di esaltare la luminosità degli ambienti e creare atmosfere armoniose. Le lievi alonature e le sottili tracce fossili conferiscono un senso di movimento e tridimensionalità, donando un senso di purezza ed eternità agli spazi.

Alla base di ogni collezione Ceramiche Refin, del resto, vi è un impegno costante verso la qualità e la responsabilità ambientale. Il Made in Italy non è un semplice modello produttivo, ma un valore che racchiude cultura, esperienza manifatturiera ed eccellenza produttiva.

La sostenibilità, infine,costituisce un ulteriore valore fondamentale nella visione aziendale: il recupero degli scarti di lavorazione, l’uso di materie prime selezionate e la riduzione dell’impatto ambientale sono parte integrante di un modello produttivo responsabile. Un percorso che consente di offrire soluzioni all’avanguardia, capaci di interpretare il design contemporaneo senza compromessi su qualità e rispetto per l’ecosistema.