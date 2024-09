Nuove etichette per bottiglie di vino limited edition, parte il contest in Accademia di Belle Arti a Lecce

Quando Arte e Cultura del Vino si fondono…non possono che esserci buoni frutti. L’Accademia di Belle Arti di Lecce, in collaborazione con Colonne Shopping Centre e l’azienda vitivinicola Botrugno, è lieta di annunciare al territorio un concorso creativo rivolto a tutti gli studenti dell’Accademia.

Al centro della sfida creativa la realizzazione di un’etichetta originale e di alta qualità grafica per una serie limitata di bottiglie di vino. I partecipanti sono invitati a presentare una proposta grafica completa, comprendente sia il fronte che il retro dell’etichetta.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso, è necessario scaricare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di Colonne Shopping Centre e inviarlo entro il 19 settembre.

Il 20 settembre verrà inviato via email a tutti i partecipanti un brief dettagliato contenente le specifiche tecniche e le linee guida per la realizzazione della proposta grafica.

Al vincitore del concorso verrà assegnato un premio in buoni spesa del valore di 500 euro, spendibili presso i negozi aderenti all’iniziativa all’interno di Colonne Shopping Centre.

Il concorso si propone di stimolare la creatività degli studenti, offrendo loro l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze nel campo della grafica e del design. Inoltre, rappresenta un’occasione unica per far conoscere il talento degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce al grande pubblico.

Si invitano tutti gli studenti interessati a partecipare a questa entusiasmante iniziativa.