Coltivatori di Emozioni: anche in Salento il ‘Tour delle Emozioni’ di Simone Rugiati. Viaggio nelle tradizioni contadine

Coltivatori di Emozioni, la prima piattaforma italiana di social farming creata per sostenere e supportare i piccoli produttori agricoli, per salvaguardare i territori rurali a rischio di abbandono e recuperare le antiche tradizioni contadine tramite l’adozione a distanza dei coltivatori e delle loro tradizioni agricole, presenta il ‘Tour delle Emozioni’.

Simone Rugiati “adotta” i piccoli coltivatori di emozioni

Chef, conduttore televisivo e nuovo brand ambassador di Coltivatori di Emozioni, Simone Rugiati proporrà, da Nord a Sud, toccando anche il Salento, un viaggio dentro le tradizioni del gusto per emozionare la vista ed il palato.

L’iniziativa di Coltivatori di Emozioni è volta alla riscoperta delle antiche tradizioni agricole viaggiando attraverso le aree rurali ed i borghi meno conosciuti.

Simone Rugiati proporrà un viaggio che svelerà le storie e i volti di coloro che custodiscono il nostro patrimonio per ritrovarsi, poi, a condividere le emozioni che solo le eccellenze enogastronomiche riescono a regalare.

In questo viaggio virtuale gli spettatori si avvicineranno al territorio e alla cultura contadina con la possibilità di diventare protagonisti della salvaguardia del nostro patrimonio agroalimentare.

Un viaggio emozionante, articolato inizialmente in 5 episodi: partendo dai viticoltori dell’IGT Montecastelli in Val di Cecina, ai risicoltori in Lomellina ed i tartufai dell’Oltrepò pavese, per poi passare tra gli uliveti pugliesi e molisani, e concludere con i produttori di salumi abruzzesi.

Si alterneranno racconti, storie ed un momento di convivialità, che riunirà alcuni dei produttori della rete di Coltivatori di Emozioni. Grazie ai canali social di Simone Rugiati e di Coltivatori di Emozioni, documenteremo questo primo viaggio alla scoperta dell’Italia.

Coltivatori di Emozioni

La piattaforma di social farming Coltivatori di Emozioni nasce per sostenere le tradizioni agricole attraverso un modello che permette a singoli privati ed imprese di ‘adottare‘ gli agricoltori, veri custodi di un patrimonio identitario.

La piattaforma consente ai sostenitori di relazionarsi con le piccole aziende agricole e decidere di sostenere, con il suo contributo, specifiche tradizioni agroalimentari.

Un’iniziativa che lo chef Simone Rugiati ha sposato fin da subito, grazie alla condivisione di valori e intenti: portare in tavola prodotti naturali, provenienti da un’agricoltura sostenibile e/o biologica, che rispetti la biodiversità e il benessere del consumatore.

Paolo Galloso, founder di Coltivatori di Emozioni

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa è lo stesso Paolo Galloso, founder di Coltivatori di Emozioni: “La protezione dei nostri patrimoni e la riscoperta delle coltivazioni tradizionali delle aree rurali italiane costituiscono l’energia che anima il nostro progetto. Tutti noi abbiamo il dovere di salvaguardare le tradizioni e le tipicità italiane. Coltivatori di Emozioni vuole concretizzare i propri obiettivi, coinvolgendo Simone Rugiati in questa nuova avventura. Crediamo, infatti, che attraverso una figura come quella dello chef Simone Rugiati si possa dare voce ai piccoli produttori italiani e promuovere quei borghi che versano in uno stato di abbandono. Così facendo vogliamo riuscire nel nostro intento ambizioso di creare una rete sostenibile di sostenitori per custodire i nostri tesori che hanno fatto grande l’Italia”.