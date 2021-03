La Puglia ti vaccina: tocca agli under 80. Migliaia le persone in coda sul sito

C’era grande attesa per il via della campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta ai cittadini con meno di ottanta anni. E lo dimostra il numero delle persone che si sono collegate sul nuovo portale della Regione, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili. Già, perché non bisogna più prenotarsi come accaduto finora. Basterà semplicemente accedere sul sito «La Puglia ti vaccina» per conoscere il giorno dell’appuntamento, già fissato nel calendario che rispetta l’anzianità e le fragilità e la sede dove recarsi per ricevere la prima dose di vaccino. Il sito, online da un’ora, è stato preso d’assalto. Sono migliaia le persone in coda con un tempo di attesa di circa un’ora.

Non bisogna affrettarsi. Chi vorrà confermare data e luogo dell’appuntamento potrà farlo con calma o attraverso il sito, come detto, lapugliativaccina.regione.puglia.it. Compilando il modulo con i dati richiesti, si potrà visualizzare e confermare il proprio turno. È possibile anche stampare il promemoria e il modulo di consenso informato.

Poi c’è il numero verde 800.71.39.31 attivo da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. Chiamando, la persona che intende vaccinarsi (o una persona delegata) riferisce i dati richiesti e l’operatore comunica l’appuntamento fissato. Se si desidera stampare il promemoria, ci si può recare in una farmacia accreditata al servizio FarmaCup.

Ultima alternativa, le farmacie accreditate al servizio FarmaCup. Anche in questo caso l’iter è lo stesso. Si comunicano tutti i dati per conoscere data e luogo della somministrazione. È possibile anche stampare il promemoria dell’appuntamento o modificare l’appuntamento.

Dal 29 marzo si parte con le adesioni di 79enni e 78enni. In altre parole, i nati dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943. E poi via via verranno sbloccate le altre fasce di età in base alla disponibilità dei vaccini. Per effettuare l’adesione è necessario essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e recapito telefonico. Le vaccinazioni partiranno dal 12 aprile e saranno fissate nell’hub più vicino alla residenza del cittadino.