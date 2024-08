Come affrontare le ‘150 Scuole’. Cisl Scuola Lecce organizza una serata sotto le stelle per i docenti precari

Compilare la domanda per le 150 scuole può essere un’impresa ardua, ma la Cisl Scuola di Lecce vuole trasformare questa esperienza in un momento di confronto e crescita. Il Convivia Social Hub, con la sua atmosfera accogliente e la sua posizione strategica nel cuore del Salento, sarà il palcoscenico ideale per una serata dedicata ai docenti precari. Qui, ci si potrà confrontare in una serata evento dedicata ai docenti precari con altri colleghi, ricevere assistenza personalizzata dai sindacalisti salentini e rilassarsi sorseggiando un drink o degustando i prodotti della tradizione enogastronomica salentina. Anche perché l’evento oltre che ai docenti salentini è rivolto a tutti quegli insegnanti precari alle prese con la domanda che sono in vacanza in provincia di Lecce. E sono tanti…

Il titolo dell’ evento è: “Metti una sera in Cisl: la Cisl Scuola Lecce in piazza per le 150 scuole” e come detto si svolgerà sabato 3 agosto 2024 dalle 19.00 alle 22.00 al Convivia Social Hub in Piazza Garibaldi a Caprarica di Lecce.

L’imminente inizio dell’anno scolastico 2024/2025 porta con sé una serie di adempimenti burocratici, tra cui la tanto attesa procedura delle 150 scuole.

Viste le difficoltà che molti docenti precari incontrano nella compilazione di questa domanda, la Cisl Scuola di Lecce ha organizzato un evento speciale per offrire, nella convivialità, assistenza e supporto.

A chi è rivolta l’iniziativa

L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti precari, sia residenti in provincia di Lecce che in vacanza nel Salento, che necessitano di consulenza per la compilazione della domanda di informatizzazione delle supplenze.

Un’opportunità per confrontarsi e socializzare

Perché fornire assistenza negli uffici del sindacato dopo lunghe attese nei corridoi quando si può cogliere l’occasione per ritrovarsi tutti insieme in un clima conviviale, con buona musica e i sapori dell’enogastronomia salentina, per confrontarsi e scambiare informazioni, opinioni, consigli, esperienze con i rappresentanti della Cisl Scuola di Lecce e con altri colleghi?

Perché partecipare?

Assistenza personalizzata: esperti della Cisl Scuola di Lecce saranno a disposizione per guidare i docenti nella compilazione della domanda, rispondendo a ogni dubbio e chiarendo ogni aspetto della procedura.

Informazioni aggiornate: i partecipanti potranno ricevere le ultime novità sulle procedure di immissione in ruolo e sulle supplenze.

Un’occasione per socializzare: l’evento sarà l’occasione per incontrare altri docenti precari, condividere esperienze e creare una rete di supporto.

Le dichiarazioni del Segretario Generale della Cisl Scuola di Lecce, Gerardo Maestoso

‘L’ormai prossimo avvio dell’anno scolastico 2024/25 come sempre è preceduto dai tanti adempimenti, necessari per il suo corretto avvio – afferma Gerardo Maestoso, Segretario Generale della Cisl Scuola di Lecce che, insieme alla Segreteria del sindacato salentino, ad amici e collaboratori vicini alle idee ed ai principi della Cisl Scuola e al Segretario Generale di Cisl Scuola Puglia Gianna Guido, coordinerà l’evento -. L’estate diviene così il viatico per un anno che, nelle speranze di ciascuno, potrà dare una risposta lavorativa alle esigenze di docenti e personale ATA della scuola. E, dunque, via alle attesissime procedure di immissioni in ruolo, che anche quest’anno non saranno effettuate su tutti i posti disponibili in quanto il MIM ha richiesto l’autorizzazione ad assumere un numero di docenti pari a 45.124 unità a fronte degli oltre 64.000 posti disponibili. Dunque circa 19.000 posti rimarranno senza un docente titolare. E subito dopo le immissioni in ruolo sui posti residui e su quelli dell’organico di fatto, le supplenze saranno linfa vitale per tantissimi docenti e per le loro famiglie, docenti che in questi giorni sono alle prese con la cosiddetta procedura di informatizzazione delle supplenze, meglio nota con il nome di ‘150 scuole. Le sedi della Cisl Scuola di Lecce dal 26 luglio al 7 agosto sono prese d’assalto da docenti precari residenti in provincia che devono presentare domanda per ottenere la tanto ambita supplenza annuale e ad essi, come ben si comprenderà, si aggiungeranno i docenti che si trovano in vacanza nel Salento. La serata evento di Caprarica di Lecce dal titolo “Metti una sera in Cisl: la Cisl Scuola in piazza per le 150 scuole” vuole essere un segnale di attenzione che la Cisl Scuola di Lecce dedica loro nel segno dell’amicizia, della convivialità e della consueta professionalità’.