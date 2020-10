Smettere di fumare con la sigaretta elettronica è possibile: i consumatori lo confermano

Abbiamo intervistato Adriano, uno dei titolari di negozi di sigarette elettroniche a Roma più noti. Sembra che i consumatori apprezzino particolarmente gli effetti di questo metodo: molti confermano di aver smesso di fumare tabacco e sigarette tradizionali. Vediamo le loro ragioni!

D.: Salve Antonio. Ci racconti: cosa le riferiscono i suoi clienti dopo qualche mese di utilizzo della sigaretta elettronica?

R.: Salve a tutti! Ogni cliente concorda con il fatto che molti dei fastidi dovuti al fumo sono decisamente ridotti. I denti e le unghie sono più luminosi e bianchi, la pelle trae giovamento e sembra meno spenta, il respiro è più facile e regolare. Inoltre soffrono meno frequentemente di raffreddori e mal di gola, che invece colpiscono molto spesso i fumatori di tabacco e sigarette già pronte.

D.: Come funziona il vaping, perché si ottengono questi effetti?

R.: La sigaretta elettronica non brucia il tabacco: scalda un liquido contenente (o non contenente) nicotina. La combustione è il processo che libera la maggior parte degli inquinanti responsabili dei danni per la salute. Bypassato questo problema, ecco che la salute ne giova dopo pochi giorni di utilizzo.

D.: I clienti sostituiscono il tabacco tradizionale con la sigaretta elettronica, oppure affiancano i due metodi?

R.: Inizialmente molti sono scettici e pensano di non poter smettere con le sigarette, quindi acquistano la sigaretta elettronica da affiancare al tabacco. Dopo pochi giorni però, molti mi riferiscono di preferire il vaping. Non lascia odore sugli abiti, non infastidisce le altre persone, la salute ne giova immediatamente. Quindi tantissimi decidono di sostituire interamente le sigarette con l’elettronica.

D.: I liquidi hanno diverse percentuali di nicotina. Quali sono i più venduti?

R.: Tutto dipende dal cliente. Chi usa la sigaretta elettronica per smettere di fumare spesso “scala” la quantità di nicotina: inizia con liquidi da 10 mg, poi da 7 o 8, poi da 4, poi da 2, fino a quelli che sono completamente privi di questa sostanza. I liquidi senza nicotina sono in assoluto i più venduti, perché tanti clienti non fumatori decidono di usare la sigaretta elettronica prima di iniziare con le sigarette tradizionali.

D.: E i gusti invece? Sappiamo che la gamma è ormai vastissima!

R.: Certamente: esiste un aroma davvero per ogni gusto. In estate si vendono soprattutto fruttati e gusti alla menta, più leggeri e rinfrescanti, adatti alla stagione. In inverno vanno forte i dessert e i dolci: il caramello è uno dei miei best seller. In effetti, con la stagione calda sono un po’ pesanti… Quattro stagioni sono invece i tabacchi: imitano l’aroma di tabacco tradizionale e sono i più scelti dagli ex fumatori che forse hanno un po’ di nostalgia della sigaretta. Ne esistono davvero mille tipi, secchi o aromatici, dolci o penetranti, più simili alle sigarette o al sigaro o al tabacco sfuso. Anche in questo caso è davvero facile trovare un prodotto piacevole sempre a disposizione.