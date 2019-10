“Stelle cadenti d’autunno”, basta un po’ di fortuna per esprimere un desiderio

Se avete desideri chiusi in un cassetto o se quelli confidati alle Perseidi durante la magica notte di San Lorenzo non sono stati ancora esauditi, non disperate. Nuvole permettendo, sarà possibile assistere allo spettacolo delle Orionidi, le stelle cadenti d’autunno. Naso all’insù e occhi puntati al cielo, dunque, per cercare i “detriti” della cometa più famosa in tutta la storia dell’astronomia. I piccoli frammenti di roccia lasciati da Halley, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre, bruciano, si infiammano e si illuminano creando una scia luminosa che diventa visibile di notte.

Secondo gli esperti da mezzanotte si potranno osservare potenzialmente decine di stelle , in una notte. Solo volgendo lo sguardo verso est.

Come vederle

Il fenomeno durerà almeno fino al 7 novembre, ma per essere sicuri di non perdersi la “magia” bisogna armarsi di tanta pazienti e aspettare quel pizzico di fortuna che, come nella vita non guasta mai. Scongiurato il maltempo, a occhio nudo sarà possibile vivere l’emozione del passaggio della “polvere di stelle” che fa sognare e sospirare. Ovviamente, dopo il tramonto, una volta calato il buio. È quello il momento ideale per cogliere lo sciame meteorico delle Orionidi, così chiamato perché il punto dal quale sembrano provenire le comete è una grande porzione di cielo vicino alla costellazione di Orione.