Si rinnova la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. candidature entro il 28 febbraio

La Provincia di Lecce, ha pubblicato l’Avviso per il rinnovo della Commissione provinciale per le pari opportunità di genere di “Palazzo dei Celestini”.

Tutte le associazioni, i gruppi, le organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, che operano nel territorio provinciale, possono segnalare non più di tre candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nel campo giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell’ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione. Chi proporrà le candidature dovrà svolgere la sua attività in maniera continuativa, non avere fini di lucro ed essere dotati di Statuto.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite Pec, entro il 28 febbraio 2023. L’avviso pubblico è consultabile online nella sezione Atti e Documenti/Avvisi Pubblici del sito web istituzionale della Provincia.

La commissione

La Commissione è un organo consultivo e di proposta, volto a valorizzare le differenze di genere, a promuovere la presenza delle donne nei diversi livelli della vita economica, politica, sociale, culturale. In particolare, l’attività della Commissione è finalizzata a realizzare un’effettiva parità tra i generi, attraverso iniziative, interventi e azioni positive dirette ad eliminare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

Formata da 11 componenti, con una presenza di almeno il 50% di donne, la Cpo provinciale è nominata dal Consiglio provinciale, in base all’articolo 3 del Regolamento della stessa Commissione, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 22 giugno 2016.