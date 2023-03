Nasce la Commissione Paritetica Territoriale Di Conciliazione di Federaziende e Federdipendenti

Aumentano i servizi e le opportunità a disposizione delle aziende del territorio grazie alla nascita della Commissione Paritetica Territoriale targata Federaziende – Federdipendenti. Si tratta di una opportunità per il territorio. “Nasce oggi un patto sociale che ci auguriamo possa contribuire a far crescere il nostro territorio evitando inutili contrapposizioni e lungaggini burocratiche tra soggetti aventi interessi economici spesso solo ideologicamente contrapposti”, ha commentato la presidente di Federaziende Simona De Lumè durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Carmiano.

Cos’è la nuova Commissione Paritetica

La prima Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione è composta per i datori di lavoro da un membro effettivo più un membro supplente nominati da Federaziende (rispettivamente nelle persone del dott. Eleno Mazzotta e della Dott.ssa Simona De Lumè). Per quanto riguarda i lavoratori, invece, anche in questo caso c’è un membro effettivo più un membro supplente nominati da Federdipendenti (rispettivamente nelle persone del dott. Simone Resinato e del Signor Lorenzo Resinato).

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione spetterà di gestire le controversie individuali singole o plurime, come previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

Come funziona

Per avviare il tentativo di conciliazione ci si dovrà rivolgere a Federaziende o Federdipendenti (anche tramite un legale). Gli attori della Commissione di conciliazione e i soggetti convenzionati per lo sviluppo calcoli utilizzeranno il Software iQvertenze che verrà concesso in dotazione gratuita alle articolazioni territoriali di Federaziende e Federdipendenti e ai Professionisti convenzionati.

Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione convoca le parti e successivamente fisserà una data per il tentativo di conciliazione.

Sono due gli obiettivi che le parti sociali si sono prefissate con la nascita della Commissione Paritetica. Da un lato, le risoluzioni stragiudiziali tra imprese e lavoratori saranno incentivate proprio grazie ad un organismo che agevolerà questo processo. Dall’altro, è un tentativo concreto di creare un sistema unitario di collaborazione con il mondo delle Professioni ed in particola modo con gli Studi Commerciali, di Consulenza del Lavoro e con gli Studi Legali, grazie alla presenza di professionisti accreditati.