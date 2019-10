Competizione Italiana di Mediazione, seconda edizione: i giovani giuristi salentini in pole position

Tutto pronto per la seconda edizione della Competizione Italiana di Mediazione Edizione MASTER. Nei prossimi 5 e 6 ottobre, a Verona, andrà in scena la seconda edizione della gara tra studenti universitari e laureati sul tema della mediazione, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona.

MaV è organizzata sulla falsariga della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), che si tiene ogni anno a Milano. Quella veronese, però, è una edizione “Master” e rappresenta ad un tempo l’ideale prosecuzione dell’edizione precedente e la logica premessa di quella successiva, e vede protagoniste più squadre di aspiranti mediatori provenienti da tutta Italia.

L’evento vedrà anche quest’anno la partecipazione di diversi aspiranti giuristi salentini. Tra le squadre, infatti, sarà presente il team “Icaro-Medyapro”, composto dal laureando Andrea Caramia e dal dott. Oscar Pronat, entrambi dell’Università del Salento. Pronat, in particolare, torna a Verona dopo aver ottenuto lo scorso anno due diversi riconoscimenti.

Per l’occasione la squadra dei salentini ha seguito una preparazione presso il centro di mediazione Medyapro, nella figura del responsabile leccese Avv. Mario Antonio Stoppa, e di quello veronese dott. Fabio Felicini.

Una due giorni di competizione e di alta formazione per i ragazzi che vivranno un’esperienza per arricchire il proprio bagaglio personale e professionale.