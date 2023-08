Compleanno a ritmo di pizzica per Nonna To’ che soffia su 105 candeline

È un giorno speciale per Ruffano che festeggia un compleanno storico, quello di Antonia Grasso, conosciuta da tutti come nonna To’. Archiviato il secolo, ha soffiato su 105 candeline, conquistando un record per Ruffano: quello di donna più longeva della storia del paese.

“Nei suoi occhi i tanti cambiamenti che Ruffano ha vissuto in oltre un secolo. Lei è una pietra miliare del nostro paese. La dimostrazione vivente che i valori semplici della nostra tradizione e l’amore dei propri cari sono sinonimo di vita lunga e serena” ha dichiarato il sindaco Antonio Cavallo che ha portato il saluto dell’amministrazione assieme agli assessori Claudio Sparascio ed Angela Rita Bruno e con il consigliere Gabriele Cacciatore. “Nonna To’ è esempio di saggezza e tenacia, valori che fanno crescere la comunità, che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni e che non possiamo mancare di celebrare tutti assieme”.

Nonna To’, 5 figli, 14 nipoti e 19 pronipoti, è stata festeggiata da amici e parenti, anche al ritmo della immancabile pizzica, grazie all’omaggio dei giovanissimi suonatori Giuseppe Campanella, Luca Campanella e Rocco De Iaco.