De Niro compie 80 anni. Auguri Bob, icona del nostro immaginario

Il grande Bob compie 80 anni. È stato uno degli attori americani più bravi del suo tempo, probabilmente il migliore tra gli anni 70 e 90.

Robert De Niro è un’icona del Cinema, e insieme ad altri Italo americani come Al Pacino, Joe Pesci, Danny Aiello e Chazz Palminteri ha disegnato la parabola dell’epopea del gangster movie, un genere cinematografico tra i più apprezzati.

Come non ricordare Bob nell’interpretazione leggendaria di Al Capone ne ‘Gli Intoccabili’ di Brian De Palma, come non ricordarlo in Taxi Driver di Martin Scorsese e nel Padrino parte II di Francis Ford Coppola, in pietre miliari della storia del cinema in chiave italoamericana.

Proprio questa fu la fortuna di De Niro, l’esser stato diretto dai più grandi registi del mondo.

In una lista di oltre 100 film è sempre molto difficile selezionare l’interpretazione migliore e infatti non ci riesce facile, ma se possiamo proporre una rosa da podio allora mettiamo al terzo posto Casinò di Martin Scorsese, al secondo Innamorarsi di Ulu Grosbard e al primo, diciamolo senza esitazioni: “C’era una volta in America” di Sergio Leone.