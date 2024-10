Il Comune di Veglie rimborsa le spese per microchip e tassa d’iscrizione all’anagrafe degli animali

Per promuovere e diffondere una politica di prevenzione in materia di randagismo a tutela degli animali di affezione, per una corretta convivenza tra uomo e animale l’amministrazione comunale di Veglie ha previsto il rimborso spese per tassa di iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione.

“La finalità – spiega il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo – è dare un seppur piccolo ma significativo segnale, rimborsando le spese per la microchippatura degli animali di affezione prevista dall’art.16 della L.R. Puglia n.2/2020, che obbliga i detentori all’iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro 2 mesi dalla nascita, o 10 giorni dal possesso e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro 72 ore dalla cattura”.

Al momento dell’iscrizione l’animale da affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute, e questa operazione è di competenza: dei servizi veterinari della Asl; ovvero dei veterinari liberi professionisti all’uopo autorizzati dai servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale.

L’amministrazione comunale ha previsto in favore dei cittadini residenti di Veglie il rimborso della spesa di 20 euro, per la registrazione di animali di affezione ex art. 16 della L. R. Puglia n.2/2020 presso il servizio veterinario ASL competente “per ogni singolo animale di affezione- precisano l’assessore e il consigliere al ramo Daniela Patera e Fabio Donateo – con l’indicazione che saranno rimborsate le spese di registrazione dal 13.5.2024, previa esibizione di attestazione/ricevuta dell’avvenuto pagamento effettuato presso i competenti uffici veterinari ASL, ovvero anche nel caso di registrazione tramite studi veterinari e/o professionisti privati, per i quali verrà rimborsata – unicamente la quota pari al costo di registrazione Asl di 20 euro”.

Le relative domande potranno essere presentate direttamente al protocollo generale del Comune di Veglie o spedite a mezzo pec all’indirizzo:

[email protected], allegando la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per la registrazione.