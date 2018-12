Comunicare le generalità degli inquilini anche per locazioni inferiori a 30 giorni, nuova norma nel Decreto Sicurezza

“Per il nostro territorio a forte vocazione turistica dove le locazioni sotto i 30 giorni sono di uso comune, bisognerà prestare molta attenzione per essere in regola e non incappare in spiacevoli sanzioni. Il Sicet di Lecce rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che derivano da tale obbligo”, con queste parole Alessandro Monosi, segretario territoriale del sindacato inquilini casa e territorio Sicet Cisl Lecce rende noto che nel decreto “Sicurezza” viene chiarito in modo inequivocabile l’obbligo di comunicare le generalità degli inquilini all’autorità di pubblica sicurezza anche alle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni.

Sanzioni penali per chi non comunica

La norma prevede che locatori e sublocatori che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ciò è previsto dall’articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Viene, dunque, esteso alle locazioni brevi l’obbligo di comunicare alla Questura gli estremi dei documenti di identità degli inquilini. Tale obbligo, finora, era previsto espressamente solo per i proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze e per gli affittacamere.

Come effettuare la comunicazione

Per effettuare tale comunicazione è obbligatorio l’utilizzo del sistema telematico “Alloggi web” la cui modulistica dovrà, a breve essere adeguata alle nuove disposizioni normative.