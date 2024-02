Comunità energetiche rinnovabili, la Provincia di Lecce coinvolge i comuni

Nella giornata di domani, giovedì 29 febbraio, a partire dalle ore 12, la sala consiliare di Palazzo dei Celestini, a Lecce, ospiterà un incontro informativo rivolto ai Comuni con l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), alla quale la Provincia di Lecce ha aderito nei mesi scorsi.

Il seminario è finalizzato a definire le modalità operative per lo sviluppo di Comunità energetiche e gruppi di Autoconsumo collettivo che l’Ente provinciale intende avviare con i Comuni che vorranno aderire.

Dopo i saluti di Fabio Tarantino, consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Paesaggio, Rapporti con i Comuni, i lavori saranno introdotti da Carmelo Calamia, dirigente del Servizio Politiche Europee della Provincia di Lecce e Anna Tamborrino, responsabile Aess Puglia.

Il seminario vedrà la partecipazione di alcuni esperti dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena, che ha maturato una notevole esperienza su queste tematiche, che relazioneranno su: obiettivi e misure previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che include due tipologie di incentivi per la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e dell’autoconsumo in Italia; presentazione di un caso concreto di studio di fattibilità di una Cer realizzata in Emilia Romagna.