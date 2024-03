Solidarietà e divertimento, la Comunità Masci Lecce 2 organizza un torneo di burraco

Nel cuore della città di Lecce, la Comunità Masci Lecce 2 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) organizza un evento straordinario che unisce solidarietà e divertimento: un torneo di burraco. Questa iniziativa, prevista per sabato 16 marzo 2024, si svolgerà nel Salone della Scuola Materna Suore Discepole del Sacro Cuore, situato in Via Vanvitelli a Lecce.

Le porte apriranno alle 17.00 per le iscrizioni, mentre il torneo prenderà il via alle 17.30 puntuali. I partecipanti potranno godere di quattro partite, ciascuna composta da tre mani, garantendo così una sfida avvincente e coinvolgente per tutti i giocatori. Dopo il secondo turno, i partecipanti saranno deliziati con un piccolo aperitivo, offrendo loro un momento di relax e socializzazione.

La quota di partecipazione è accessibile a tutti, fissata a soli €25,00 a coppia. Un investimento minimo che permetterà a tutti gli appassionati di burraco di unirsi alla causa benefica. È prevista la presenza dell’arbitro Gabriella Centonze per garantire una competizione equa e trasparente.

Ma l’aspetto più significativo di questo evento è il suo impatto sociale. Tutto il ricavato del torneo sarà devoluto a opere caritatevoli di beneficenza, dimostrando l’impegno della Comunità Masci Lecce 2 nel sostenere coloro che hanno bisogno e nell’aiutare a costruire una comunità più solidale e inclusiva.

Questo torneo non è solo un’opportunità per divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità al burraco, ma anche un’occasione per fare la differenza nella vita di coloro che sono meno fortunati. Grazie alla generosità e all’impegno della Comunità Masci Lecce 2, questo evento promette di essere non solo un successo ludico, ma anche un gesto tangibile di amore e solidarietà verso il prossimo.