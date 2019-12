La Banda dell’Arma dei Carabinieri in Puglia, un concerto al Teatro Petruzzelli

Un concerto nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani che vede in prima linea la Regione e il Comando Legione Carabinieri “Puglia”.

Si svolgerà domani martedì 4 dicembre, con inizio alle ore 20.30, presso il Teatro Petruzzelli, un concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri.

La Banda, che per la prima volta si esibirà nel prestigioso Teatro Petruzzelli, è nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, la perfezione formale delle esecuzioni e per il fascino che suscitano gli orchestrali, con le loro uniformi e la compostezza.

La serata, presentata da Sara Tufariello e Sergio De Nicola, vedrà la partecipazione di Sebastiano Somma, Luisa Corna e Roberto Lenoci, rappresenta l’avvio del Progetto per la diffusione della cultura della legalità, promosso dal Comando Legione Carabinieri “Puglia” e cofinanziato dalla Regione Puglia, che nel prossimo triennio coinvolgerà gli studenti delle sei province pugliesi in diverse iniziative utilizzando canali di comunicazione particolarmente congeniali alle nuove generazioni, come la musica, il cinema, il teatro e lo sport, soprattutto in quei luoghi ancora sotto l’influenza della criminalità organizzata e comune.

Già da diversi anni l’Arma dei Carabinieri ha avviato numerosi progetti con il Ministero dell’Istruzione, dando luogo a cicli di incontri con studenti di ogni ordine e grado, con il dichiarato e comune proposito di proporre ed affermare modelli etici in grado di indirizzare i giovani verso i valori più autentici della convivenza civile.