A Otranto un concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea

Si è svolta nella serata di sabato 27 maggio, nella suggestiva cornice di largo “Porta Terra” a Otranto, l’esibizione della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea.

La serata, organizzata dal Distaccamento Aeronautico di Otranto e dalla 136^ Squadriglia Radar Remota, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Otranto, con il gratuito patrocinio del Comune, si è collocata all’interno delle iniziative organizzate per le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, che continueranno per tutto il 2023.

All’evento, presieduto dal Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea di Bari, hanno partecipato Autorità militari, religiose e civili del territorio, tra le quali il neo Sindaco della Città di Otranto Francesco Bruni.

Il concerto, aperto all’intera cittadinanza e diretto dal Maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno ha visto la partecipazione della cantante lirica-Soprano Marilena Gaudio, che ha impreziosito con la sua voce i brani proposti dall’orchestra regalando momenti di particolare suggestione in cui, alla bellezza della musica ed al suo potere evocativo, si è unito il valore fondante per le Istituzioni del Paese, di cui l’Aeronautica Militare, con i suoi 100 anni di storia, ne è parte.

L’evento, infatti, si colloca tra le speciali iniziative promosse dai Reparti in Azzurro nel corso del 2023, anno del Centenario, nel quale anche nella città di Otranto sono stati ideati eventi ed appuntamenti per dare il senso della tradizione e della continuità e, al tempo stesso, dell’innovazione, per ricordare il glorioso passato guardando però al futuro e per rinsaldare quei valori e principi che accompagnano l’Aeronautica Militare fin dalla sua costituzione.

L’evento, ha sostenuto l’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per Airc”, il cui ricavato della serata, come più volte si è avuto modo di ricordare, andrà a sostenere l’acquisto di strumentazione ed apparecchiature sanitaria tecnologicamente avanzate necessarie, direi indispensabili, per fare ricerca su cure contro il cancro di cui purtroppo questa nostra meravigliosa terra detiene dei tristi primati.

Il programma

Il programma serale ha emozionato i numerosi ospiti presenti con l’esecuzione di un itinerario musicale variegato, partendo da Vincenzo Anselmi “Flying” a Giuseppe Verdi con arie tratte dalla “Traviata” ed “Alzira – sinfonia”, Leroy Anderson “Serenata”, Henry Mancini “Moon River”, Leonard Berstein – “West Side Story”, per passare poi ad omaggi musicali ad Ennio Morricone con “C’era una volta in America – La Califfa – C’era una volta il West – L’estasi dell’oro”, Luis Bacalov “Il Postino” e musica italiana d’autore Ernesto De Curtis ed Eduardo Di Capua arrangiati dal Maestro Nicola Cotugno “Non ti scordar di me” “Torna a Surriento” “O’ sole mio”. Il concerto si è concluso con l’esecuzione del brano “Il canto degli italiani” di M. Novaro, meglio conosciuto come Inno di Mameli, brano sul quale si è esibita il Soprano Marilena Gaudio, che ha ricevuto scroscianti applausi a scena aperta da parte dei presenti, in una corale standing ovation, momento altamente emozionante e che ha convinto l’orchestra ad un bis.

La Fanfara

La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, costituita nel 1984, è composta da 30 musicisti tra Sergenti e Graduati, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.