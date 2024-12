Nella Cattedrale di Lecce va in scena il concerto “Natale con Don Tonino”

Si svolgerà domenica 15 dicembre nella cattedrale di Lecce, con inizio alle ore 19, il concerto “Natale con don Tonino”, evento conclusivo del ricco programma di iniziative previsto in occasione dell’intitolazione al venerabile presule salentino del Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il concerto è promosso da Asl Lecce e dall’Arcidiocesi e si svolge in collaborazione con la cooperativa sociale ArtWork.

Dopo la cerimonia di intitolazione che si svolgerà al Dea a partire dalle 15,30 con la partecipazione del cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle cause dei Santi ci si sposterà nella cattedrale di Lecce.

Qui il coro “Ala di Riserva”, diretto dal maestro Sergio Filippo, eseguirà il concerto-preghiera che lo scorso 3 gennaio ha incantato ed emozionato il pubblico di Assisi presente nella Basilica superiore di San Francesco.

Il coro “Ala di Riserva” è stato fondato nel 2013 ad Alessano, patria di don Tonino e oggi conta cinquanta cantori. Nel dicembre del 2018 ha animato in Vaticano la santa messa presieduta da Papa Francesco e, ad aprile dello stesso, ha accompagnato la visita apostolica del pontefice ad Alessano, sulla tomba di don Tonino Bello.

In programma l’esecuzione di un ricco repertorio di brani natalizi che, di fatto, costituiscono un inno alla pace universale, sempre tanto cara al cuore del venerabile don Tonino, profeta di speranza, in una comunità che si prepara al Natale e a diventare tutti “pellegrini di speranza” in occasione del prossimo Giubileo.