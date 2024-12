Un Natale in musica, l’incanto del concerto del Liceo Palmieri nella Basilica di Santa Croce

La Basilica di Santa Croce, gioiello barocco del Salento, ha fatto da splendida cornice al XII Concerto di Natale del Liceo Classico e Musicale ‘Giuseppe Palmieri’. Il 20 dicembre, a partire dalle ore 19.30, studenti, docenti e appassionati si sono ritrovati per un viaggio musicale e letterario che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Il concerto, ormai un appuntamento fisso nel calendario leccese, si è distinto per l’originale accostamento tra brani musicali e letture tratte da opere letterarie. Un’idea che ha permesso di creare un dialogo inaspettato tra le note e le parole, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale e multiculturale unica.

Un programma ricco di sorprese

Il programma, curato con maestria dai docenti del liceo, ha spaziato dai grandi classici della musica sacra a brani più moderni, il tutto legato da un filo conduttore: il Natale.

Il programma

Dopo i saluti del Dirigente, Raffaele Lattante, il concerto si è aperto con il celeberrimo “Pachelbel Canon”.

Una lettura estratta da ‘I figli di Babbo Natale’ di Italo Calvino ha preannunciato l’ascolto del ‘Credo’ tratto dalla Messa Pastorale op. 147 di Anton Diabelli.

A seguire la lettura di “Natale” di Salvatore Quasimodo e l’esecuzione per piccolo ensemble dell’Ave Maria di Giulio Caccini.

Un estratto dalla novella ‘Il dono di Natale’ di Grazia Deledda ha anticipato l’esecuzione di “Jesus bleibet meine freude” di Johann Sebastian Bach.

“O generoso Natale” di Alda Merini ha dialogato con ‘Jesus Child’ di John Rutter, brano contemporaneo dalle calde atmosfere gospel, mentre le parole di Don Tonino Bello hanno anticipato l’esecuzione in continuità di tre brani: “A Jazzy Merry Christmas” di Jeff Cook, “A Charlie Brown Christmas” di Paul Murtha e Nutcracker Swing.

La lettura di ‘Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima’ di Papa Giovanni Paolo II ha concluso il contributo letterario. I saluti finali sono stati affidati alle note di alcune celebri musiche natalizie, racchiuse nel brano “The sounds of Christmas Medley”.

Hanno Presentato la serata il prof. Marco Ferulli, docente di violino e referente dell’indirizzo musicale e la prof.ssa Samantha Simone, docente di pianoforte. Direttori: prof. Michele Vincitorio, docente di flauto, prof. Gianni Epifani, docente di clarinetto, prof. Ennio Coluccia, docente di viola e prof. Stefano Caputo, docente di organo. I testi sono stati selezionati dalla prof.ssa Mariana Cocciolo, docente di lettere. Programma di sala prof.ssa Francesca Cannella, docente di storia della musica. L’Ufficio Stampa dell’ evento è stato curato dalla prof.ssa Maria Agostinacchio, giornalista e docente di storia dell’arte.

Un successo che si rinnova

Il concerto è stato un successo indiscusso, grazie alla bravura degli studenti, alla passione dei docenti e alla bellezza della location. Il pubblico ha accolto con entusiasmo ogni esecuzione, dimostrando un grande apprezzamento per l’iniziativa.

Il Dirigente Scolastico, Raffaele Lattante, ha espresso la sua soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale dei ragazzi e dell’ intera comunità.

Insomma, il Concerto di Natale del Liceo Palmieri è stato un’occasione unica per immergersi nella magia del Natale, attraverso la musica e le parole. Un evento che ha dimostrato ancora una volta la vitalità e la creatività di questa istituzione scolastica.