A Lequile tutto pronto per l’ottava edizione del “Concerto per Gesù Bambino”

Giunge puntuale all’ottava edizione l ormai abituale appuntamento con il concerto per Gesù Bambino organizzato dalla Parrocchia Maria Santissima Assunta in collaborazione con le Confraternite Maria Santissima Immacolata del Santissimo Sacramento e del Suffragio di Lequile.

L’appuntamento come al solito è per venerdì 3 gennaio, in concomitanza con la ricorrenza liturgica dedicata al Santissimo Nome di Gesù, alle ore 19.00 presso la splendida cornice della chiesa di San Vito Martire.

Ad allietare la serata con musiche natalizie e famose colonne sonore sarà l’orchestra dei Fiati di Santa Cecilia diretti dal Maestro Antonio Carbone.