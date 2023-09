‘Arrivederci alla prossima stagione’, conclusa l’edizione 2023 del progetto ‘Il Mare di Tutti’

L’iniziativa di fisioterapia a mare, quest’anno registrato un numero di accessi triplicati rispetto agli anni precedenti, toccando la quota di circa 2000 persone

Arrivederci alla prossima stagione con “Il Mare di tutti”. Si è conclusa, infatti, la VI edizione del progetto di fisioterapia a mare, sociosanitario e cardio protetto, promosso da Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sunrise Onlus (Smaiso) e patrocinato, tra gli altri, dalla Provincia di Lecce .

La stagione targata 2023 ha registrato un numero di accessi triplicati rispetto agli anni precedenti, toccando la quota di circa 2000 persone che sono state trattate in continuità assistenziale o a cadenza settimanale, prevalentemente affette da Sla, Sclerosi multipla, ma anche Parkinson. Tutto ciò nei tre principali punti di approdo scelti per le attività: Lido Coiba a San Foca, (sede “storica” del progetto, sin dai suoi esordi), Lido Conchiglie a Gallipoli (dove le attività si sono svolte in partnership con Aeronautica Militare di Galatina, diretta dal colonnello pilota Vito Conserva), Spiaggia dei cavalli a Mancaversa (in collaborazione con l’Amministrazione comunale) e nelle varie tappe toccate dal Mare di tutti itinerante, sia sull’Adriatico che sullo Ionio.

La presidente Smaiso e ideatrice del progetto Maria De Giovanni punta un faro sui lusinghieri risultati della stagione 2023: “Sono felice del successo di questa tornata, abbiamo dato un’opportunità e trattato tante persone che vivevano sull’orlo della disperazione per la loro malattia, e lo abbiamo fatto con competenza e professionalità, avvalendoci di specialisti nel settore. Siamo balzati alle cronache nazionali per il nostro impegno di persone che aiutano persone. Non sono mancati momenti di grande emozione, specialmente quando, dopo mesi di terapia, le persone hanno mostrato grandi benefici. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che credono in questo sogno che si è trasformato in realtà. Siamo un’associazione e non un’azienda, ecco perché il progetto resterà sempre gratuito grazie a chi ha deciso di sostenerci. Ora bisogna guardare al futuro in un’ottica ancora più mirata e, soprattutto, inclusiva, attraverso le nuove tecnologie per il sostegno alle persone affette da gravi disabilità”.

Gli utenti sono giunti nel Salento da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, in quanto il progetto é tra i pochi servizi sul territorio nazionale che si avvale di una équipe medica specializzata in tali patologie. Inoltre, sulla spiaggia sono stati eseguiti Ecg ed ecocardiogramma, ed era sempre presente un medico rianimatore.

Positiva la collaborazione con le donne medico e paramedico di Fidapa sezione Gallipoli, e il protagonismo di decine di volontari, tra i quali anche alcuni bambini giunti dal barese. Anche quest’anno le peculiarità del servizio sono state la condivisione e gli aspetti sociali.