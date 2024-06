Film e laboratori fotografici per i bimbi ‘ospiti’ del ‘Fazzi’, concluso il progetto Movies for Children

Cinema, laboratori fotografici e tanto altro ancora. Si è concluso giovedì 5 giugno il ciclo di otto incontri di Cinematherapy “Movies for Children”, il progetto nato dalla collaborazione tra Tria Corda Odv e l’associazione culturale OfficinaVisioni e che è stato “abbracciato” anche dalla Asl Lecce

L’obiettivo è presto detto: alleviare con amore e creatività il peso dell’ospedale sui bambini e sui ragazzi, costretti a combattere ogni giorno una battaglia contro la loro malattia. Piccole gioie e piccoli sorrisi che alleggeriscono i disagi e le sofferenze vissuti da questi piccoli pazienti riuscendo ad illuminare i loro volti. Ogni bambino si è sentito protagonista di una storia nuova e unica, tessuta con i fili invisibili dell’amore e la magia del cinema.

All’interno dei reparti del Polo pediatrico del “Vito Fazzi” di Lecce (Oncologia Pediatrica, Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Reumatologia Pediatrica,il regista e direttore artistico del Festival del Cinema del Reale, Paolo Pisanelli, ha proposto film e laboratori pratici di fotografia e di audiovisivi. Attività ludiche e al contempo culturali che hanno permesso a bambini e a ragazzi ricoverati o in day hospital, oppure in attesa di una visita medica, di allontanare il pensiero della malattia aprendo gli occhi alla speranza e all’amore.

L’iniziativa – giunta alla sua seconda edizione – rappresenta l’occasione per rimarcare l’importanza dell’umanizzazione delle cure sanitarie, un aspetto di grande rilevanza. Per Tria Corda, infatti, si tratta di un’azione prioritaria, di sicuro non una terapia ma certamente un mezzo per veicolare in maniera più efficace e “salutare” la terapiafarmacologica offrendo, al contempo, l’opportunità di ottenere una reazione positiva alla malattia.

“Vedere i sorrisi sui volti dei bambini o diventare custodi delle loro emozioni e dei loro racconti – spiega Maria Eugenia Congedo, del direttivo di Tria Corda – ci dà la misura dell’importanza di queste attività sul benessere dei piccoli pazienti”.

Al progetto hanno offerto il proprio contributo professionale i dirigenti dei reparti pediatrici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce(Oncologia Pediatrica, Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Reumatologia Pediatrica): la dottoressaTitti Tornesello, il dottorLino Paladini e le dottoresse Lucia Russo e Adele Civino). Significativo è stato anche il supporto della direzione generale e della direzione medica della Asl Lecce.

L’iniziativa – avviata lo scorso 14 maggio – è stata finanziata con i fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese.