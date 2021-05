Lavoro: è boom di richieste. La Puglia e l’Europa ripartono da qui.

Sei disoccupato e vorresti un aiuto per reinserirti nel mercato del lavoro? Puoi richiedere l’Assegno di Ricollocazione. Si tratta di un buono del valore compreso tra i 250 e i 5.000€ dedicato a disoccupati e percettori del Reddito di Cittadinanza che ti permette di ricevere assistenza per trovare un impiego.

Un’iniziativa di politica attiva già introdotta nel Settembre 2015, che ha visto una sostanziale modifica nel 2019 e infine con la legge di Bilancio 2021. Ne puoi fare richiesta direttamente al Centro per l’Impiego o in alternativa utilizzando la procedura online sul sito di Anpal, l’Agenzia nazionale per il lavoro.

Regione Puglia

In arrivo entro il 2022 nuove assunzioni e concorsi che prevedono l’inserimento di ben 754 risorse a tempo indeterminato. Una nota presenta il nuovo piano dei fabbisogni di personale definito dalla giunta regionale pugliese per il triennio 2020-2022, che comprende un’importante iniziativa di reclutamento per inserire nuove risorse in organico. Sono ben 754 le unità di personale che saranno assunte a partire dai prossimi mesi, di cui 231 a tempo indeterminato entro l’anno.

Gli interessati alle future assunzioni Regione Puglia devono attendere l’uscita dei bandi ufficiali di selezione, che saranno pubblicati anche nella sezione dedicata ai concorsi Regione Puglia del portale web regionale.

Ministero delle politiche agricole e forestali: in arrivo il concorso

Grazie alla nuova Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) infine, tra i prossimi bandi in uscita ci sarà anche quello riguardanteil Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’ assunzione a tempo indeterminatodi 140 posti di lavoro per vari profili. Suddiviso nel biennio 2021/22 e in attesa per il prossimo periodo non appena disponibili, ibandi di concorso saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami, e sul portale web del Mipaaf.