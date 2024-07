Concluso il Concorso B012 a Tricase: un successo per l’IISS Don Tonino Bello e il territorio salentino

Si sono concluse con successo le prove del Concorso per titoli ed esami per la classe di concorso B012 Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche presso l’IISS Don Tonino Bello di Tricase. L’istituto salentino, con i suoi moderni laboratori di Chimica e Biologia del settore Biotecnologie, ha ospitato le prove pratiche e il colloquio orale per 178 candidati provenienti da tutto il Sud Italia.

Un’occasione di crescita per l’istituto e il territorio

La scelta dell’IISS Don Tonino Bello di Tricase come sede delle prove rappresenta un importante riconoscimento per l’istituto e per il territorio salentino. I candidati hanno avuto modo di apprezzare le eccellenti strutture didattiche e le competenze del corpo docente, nonché la bellezza del paesaggio salentino e la sua ricca tradizione culinaria.

Soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti

La dirigente scolastica dell’IISS Don Tonino Bello, prof.ssa Annalena Manca, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione impeccabile del concorso e per l’opportunità offerta all’istituto di visibilità e confronto. Anche il presidente di commissione, prof. Franco Fasano, già dirigente scolastico del liceo Bottazzi di Casarano, ha elogiato l’impegno e la professionalità di tutto il personale scolastico coinvolto.

Un augurio ai vincitori e un invito a scoprire il Salento

A tutti i vincitori del concorso, la redazione di Leccenews24 rivolge un augurio di buon lavoro e un invito a tornare a visitare il Salento, terra di ospitalità e di bellezze uniche.